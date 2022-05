Qu’il soit celui d’un agent de la DGSE, d’un mari infidèle ou d’un marquis du début du XXe siècle, le costume sied toujours bien à Jonathan Zaccaï. C’est grâce à son rôle dans Le Bureau des Légendes, série d’espionnage d’Eric Rochant, que l’acteur belge, qui brille depuis des années en France mais également à l’international (il a notamment joué dans Robin des bois de Ridley Scott), s’est vu ouvrir les portes de Downton Abbey 2 : Nouvelle ère, deuxième film tiré de la série britannique à succès qui décrit le quotidien des Crawley, une riche famille d’aristocrates britanniques et ses domestiques. Très attendu dans le monde entier, le long-métrage sort ce mercredi dans les salles obscures belges. "Le réalisateur a beaucoup aimé Le Bureau des Légendes, et mon rôle notamment. J’ai donc eu l’occasion de passer des essais et au final, j’ai été choisi pour le rôle du marquis de Montmirail", explique Jonathan Zaccaï qui s’est rendu à Londres pour participer au prestigieux tournage. Une expérience mémorable pour l’acteur de 51 ans.

Connaissiez-vous bien la série avant de faire des essais ?

"Je connaissais l’univers, mais je n’en avais jamais vu une saison. Elle était dans le top des séries que je voulais regarder. Mais, quand j’ai su que j’avais eu le rôle, je l’ai bingewatchée et j’ai adoré."

(...)