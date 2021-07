L’acteur belge Michel Van Dousselaere est décédé à l’âge de 73 ans Cinéma Belga L’acteur belge Michel Van Dousselaere est décédé ce lundi. C’est sa femme qui a annoncé la triste nouvelle. © BELGA

Le comédien belge Michel Van Dousselaere est décédé lundi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa compagne. L'acteur souffrait depuis sept ans d'une forme rare d'aphasie progressive, une maladie du cerveau qui lui faisait perdre progressivement la faculté de parler et entraînait une détérioration de ses capacités physiques. Michel Van Dousselaere est surtout connu du grand public pour ses rôles dans "Aspe" et "Het goddelijke monster" ("Le monstre divin"), mais le Gantois d'origine a joué dans de nombreux films et séries flamands. Il a également été actif en tant que réalisateur.