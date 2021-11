C’est fou le nombre d’acteurs dont on connaît le visage sans pouvoir y accoler un nom. Comme Dean Stockwell, qui a joué dans des séries comme Columbo, Mission impossible, Les rues de San Francisco, Pour l’amour du risque, L’agence tous risques, Arabesque, Star Trek, Stargate, NCIS : Nouvelle-Orléans et, surtout, Code Quantum. Dans cette dernière, il incarne le contre-amiral Al Calavici, qui aide le Dr Sam Beckett au cours des ses voyages dans le temps. Il vient de s’éteindre tranquillement, dans son sommeil, à l’âge de 85 ans.

S’il était devenu principalement une figure du petit écran à la fin de sa vie, il en allait tout autrement en début de carrière. A l’âge de 9 ans, il donne la réplique à Gene Kelly et Frank Sinatra dans Escale à Hollywood, mais aussi à Gregory Peck dans La vallée du jugement. Pas mal pour un départ… Trois ans plus tard, il reçoit un Golden Globe d’interprétation pour Le mur invisible d’Elia Kazan. Sa carrière est lancée. En 1959 et 1962, il décroche un prix d’interprétation à Cannes (une double performance seulement réalisée par deux immenses comédiens, Marcello Mastroianni et Jack Lemmon), mais chaque fois en compagnie de ses partenaires, Orson Welles et Bradford Dillman pour Le génie du mal, Jason Robards et Ralph Richardson pour Long voyage vers la nuit.

Alors qu’Hollywood lui déroule le tapis rouge, sa réussite précoce lui pèse et il prend du recul par rapport aux grands studios. Sa chance est passée. A son retour, il devra se contenter de rôles secondaires dans Dune, Blue Velvet, Paris Texas ou Tucker, avant de décrocher sa seule nomination aux Oscars en 1989 pour Veuve mais pas trop.

La suite se déroulera à la télévision, avant de clôturer sa filmographie, longue de 204 lignes, en 2015. Il n’aura hélas pas profité longtemps de sa retraite.