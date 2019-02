Avec sa bouille bonhomme et ses fières moustaches, il avait trouvé, dans l’univers de Marcel Pagnol, des rôles à sa mesure. Montagnard en colère qui veut récupérer "son eau" dans Jean de Florette et Manon de sources, puis Oncle Jules, le chasseur de perdrix, dans La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, il restera associé au grand auteur provençal, lui qui était pourtant né dans le Val-de-Marne, le 8 décembre 1947. C’est à Bangkok, où il séjournait, qu’il a trouvé la mort. Il était âgé de 71 ans. Une information sobrement commentée par son agent, Isabelle Gaudin : "J’ai l’immense chagrin de vous annoncer la mort de Didier Pain. Une pensée tendre pour l’homme et l’acteur drôle et généreux."

Si on le vit encore d’innombrables seconds rôles, notamment celui du roi Louis VI le Gros dans Les Visiteurs ou de Passepoil dans Le Bossu, Didier Pain, qui avait débuté sa carrière au théâtre, était également l’oncle de Vanessa Paradis, qu’il avait fait découvrir à la France entière en l’amenant sur le plateau de Jacques Martin, dans L’École des fans.

Il restera d’ailleurs proche de la chanteuse, puis de l’actrice débutante, puisque c’est encore lui que l’on retrouve dans son sillage - en tant que manager de Vanessa et en tant que producteur - sur les films Elisa, en 1995 et Un amour de sorcière, en 1997.

Sa dernière apparition, à la télévision, remonte à 2014, dans le téléfilm Crime en Lozère.