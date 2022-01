Les vacances de Gaspard Ulliel ont tourné au drame, ce mardi après-midi. Aux environs de 16 heures, l'acteur français de 37 ans a été retrouvé inconscient dans la station de ski de La Rosière en Savoie après avoir fait une lourde chute, apprend BFMTV. Victime d'un important traumatisme crânien, il aurait été pris en charge pendant 1 h 15 sur place par les secours de la CRS Alpes, communique de son côté France Bleu Pays de Savoie. Il a ensuite été transporté en hélicoptère vers le CHU de Grenoble.

La cause de cet accident? Une collision avec un autre skieur qui évoluait, lui aussi, sur une piste bleue (niveau moyen). Si ce dernier n'a, de son côté, pas été hospitalisé, Gaspard Ulliel, lui, se trouvait encore au bloc de l'hôpital ce mercredi matin. Aucune nouvelle concernant son état actuel ne circule encore.

Remarqué par Michel Blanc (Les Bronzés), Gaspard Ulliel est invité à incarner un garçon qui découvre l'amour et la sexualité dans Embrassez qui vous voudrez, en 2002. Un rôle pour lequel il sera nominé aux César dans la catégorie "Meilleur Espoir Masculin". Plus tard, le comédien prendra sa revanche en obtenant le César du "Meilleur Espoir Masculin" pour Un long dimanche de fiançailles et celui du "Meilleur Acteur" pour son interprétation dans Juste la fin du monde. Il a également incarné le célèbre couturier Yves Saint-Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello en 2014. Le 30 mars prochain, il est également attendu dans Moon Knight, série Marvel diffusée sur Disney + dans laquelle il joue le voleur Anton Mogart, alias Midnight Man.