Mark Blum, connu pour son rôle dans le film "Crocodile Dundee", est décédé à la suite de complications liées au coronavirus.

L'acteur de 69 ans, qui est également apparu dans le film de Madonna "Desperately Seeking Susan" en 1985 et qui est apparu dans la série "You" de Netflix est décédé à la suite de complications liées au coronavirus. "Je veux souligner le décès d'un humain remarquable, un collègue et un ami, Mark Blum, qui a succombé au coronavirus. C'est vraiment tragique", a écrit Madonna sur Instagram pour lui rendre hommage.

Blum était reconnu comme étant un acteur incontournable de la scène théâtrale américaine. Un porte-parole de la troupe de théâtre de New York, Playwrights Horizons, a partagé la nouvelle de la mort de Blum sur les réseaux sociaux. "Avec amour et le cœur lourd, Playwrights Horizons rend hommage à Mark Blum, un ami de longue date et un artiste accompli qui est décédé cette semaine. Merci à vous, Mark, pour tout ce que vous avez apporté à notre théâtre, aux théâtres et au public du monde entier. Vous nous manquerez."

Dans "Crocodile Dundee", il incarnait Richard Mason, l'amant de l'actrice principale du film Sue Charlont (Linda Kozlowski).