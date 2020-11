Au moment d’appeler Kate Winslet, nous étions persuadés de la trouver à Londres. Ce que l’intéressée dément : elle est en Pennsylvanie et plutôt heureuse. Et pour cause. “Nous venons comme vous d’apprendre l’élection de Joe Biden. Mon mari et moi, nous aurions aimé fêter cette bonne nouvelle avec la foule, descendre dans la rue et crier “victoire” mais voyez-vous, je suis en train de tourner en ce moment ! Et je ne peux pas prendre le risque de choper la Covid. Du coup, nous restons dans notre salon, à regarder les news à la télé. En attendant, c’est assez excitant de se dire que je suis dans l’État où tout a basculé pour l’Amérique. C’est à la fois un moment historique et très émouvant.”

Comment se passe le tournage de "Mare of Easttown", série dans laquelle vous incarnez une flic, en plein Covid ?

(...)