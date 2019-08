Le métier d’actrice peut se révéler bien plus dangereux qu’on ne le pense. Sur le plateau de 9-1-1, Ronda Rousey a failli perdre l’usage d’une main.

“C’est un accident bizarre, écrit-elle sur Instagram, en dessous d’une photo d’un doigt ballant. Lors de la première prise de la journée, une porte de bateau est tombée sur ma main. J’ai cru que j’avais juste coincé mes doigts, alors j’ai terminé la prise sans regarder. Après une pause dans le tournage, je suis allée rapidement à l’hôpital avec une ambulance pour remettre en place l’os et le tendon avec une plaque et des vis. J’ai pu me rendre sur le plateau le jour suivant et terminer ma scène.”