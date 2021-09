Même si la tristesse prévaut, certains souvenirs liés à Jean-Paul Belmondo parviennent encore à déclencher la bonne humeur et les rires. Comme celle relatée par Vincent Lindon, qui en dit long sur la manière dont la star était perçue par le public.

"Il racontait qu'un jour il avait pris l'avion pour aller à Rome ou à Milan et il y a eu des tumultes dans l'avion. A un moment il y a eu un petit problème avec un des réacteurs, ce n'était pas grave mais il fallait se poser rapidement. L'hôtesse a fait une annonce, il était au septième ou huitième rang et il a vu un type au premier rang qui n'arrêtait pas de se retourner comme ça et de le regarder. Et tout d'un coup le type a défait sa ceinture, a remonté le couloir, fixé Belmondo, il est arrivé à son niveau, l'a empoigné et a fait : 'Monsieur Belmondo, faites quelque chose'."



Formidable...