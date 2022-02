L’heure de la retraite a-t-elle sonné pour Jean-Claude Van Damme ? Il semblerait que oui, à la lecture du flot d’articles parus sur la Toile ce mercredi. Dans un entretien accordé au site américain Deadline, l’acteur belge aurait expliqué vouloir prendre du temps pour lui, pour sa famille et vouloir se lancer dans un tour du monde, non sans avoir tourné un dernier film avant de raccrocher, un film basé sur sa vie.

Tout est vrai. Après plus de 30 ans passés dans les hôtels, celui que l’on surnomme JCVD a envie de prendre son temps pour lui et pour les siens. Et pourquoi pas se lancer le défi d’un tour du monde en bateau, à l’instar de ce qu’avait projeté Jacques Brel en son temps.

À la lecture de l’article de Deadline, il semble qu’il y ait cependant une astuce.