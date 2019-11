Voilà une nouvelle qui ne va pas ravir les parents : les chansons se bousculent au portillon pour prendre la relève de "Libérée, délivrée", dans La Reine des neiges 2.

‘Dans un autre monde’ et ‘Je te cherche’ sont vraiment deux chansons formidables, explique Chris Buck, le réalisateur. Je pense aussi que la chanson d’Anna pourrait toucher énormément le public. Nous sommes très curieux de voir quels morceaux seront les plus plébiscités par les spectateurs sur Youtube. Personnellement, je crois que les enfants vont surtout craquer pour Olaf en train de chanter ‘Quand je serai plus grand’. Et j’ai un petit faible pour le chant de Sven dans les bois."