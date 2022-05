Mais ça, c'était avant la sortie de Top Gun : Maverick. Qui vient de démontrer le pouvoir de la nostalgie. Même espacée de 36 ans, la suite est en train de faire un malheur au box-office. Dès lors, certaines voix en coulisses laissent entendre que les 24 années qui séparent actuellement L'arme fatale 4 (1998) d'une mise en chantier ne constitueraient peut-être plus un obstacle aussi insurmontable que ça. Et que le duo Mel Gibson - Danny Glover pourrait éventuellement bénéficier d'un retour sur grand écran, finalement.

Si cela devait se concrétiser, Tom Cruise ajouterai une étoile de plus à son statut de sauveur du monde.

Depuis les propos antisémites tenus en 2006, la carrière de Mel Gibson n'est plus qu'un long chemin de croix, des sommets d'Hollywood vers un statut de pestiféré. Toutes ses tentatives de retour en haut des affiches ont échoué, et même sa volonté de faire le buzz avec sa nouvelle réalisation,, semblent buter sur un mur. Il a beau certifier travailler d'arrache-pied pourde la série et offrir un retour spectaculaire à son comparse, Danny Glover ("), rien n'y fait. Aucune date de sortie n'est prévue dans le calendrier des prochaines années et il se murmurait avec insistance que seule une diffusion sur HBO Max serait envisagée.