Des erreurs techniques ou historiques dans le film de James Cameron ? Paul-Henri Nargeolet, qui connaît le bateau comme sa poche, n’en a pointé aucune. "Cameron est un perfectionniste, nous dit-il. Il s’est entouré de gens, d’historiens qui connaissaient particulièrement bien le bateau."





Des personnages qui ont réellement existé

Si l’histoire d’amour entre Rose et Jack est, bien évidemment, fictionnelle, d’autres personnages du film ont réellement existé. "Comme les Strauss, les propriétaires des chaînes de magasins Macy’s aux États-Unis", ajoute le plongeur. "On a demandé à Madame Strauss de monter dans un canot de sauvetage et elle a refusé parce que son mari ne pouvait pas l’accompagner. Dans le film, on voit le couple, résilié, en train d’attendre la mort, allongés dans leur lit."

Petite correction

"La séquence dans laquelle on voit le bateau couler est également très proche de la réalité. Les commissions d’enquête avaient déclaré, à une époque, qu’il y avait une brèche de 100 mètres de long sur le côté tribord du bateau. Quand on s’est intéressé de plus près à l’épave, nous avons compris que ce n’était pas possible, car le bateau aurait alors coulé en 10 minutes et non pas en 2 h 30, comme ce fût le cas. Le Titanic a effleuré l’iceberg et, avec des appareils, nous avons pu observer 5 ou 6 petites brèches d’1 mètre carré. Quand Cameron a eu vent de cette découverte, il a changé une partie de son film. Ce qui explique pourquoi sa sortie, prévue à l’été, a été repoussée au mois de décembre. Cela prouve à quel point il était soucieux du détail."