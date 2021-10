Daniel Craig n'oubliera jamais la fin de son aventure dans le smoking de James Bond: No Time to Die bat des records au box-office avant même d'être présenté dans les deux plus grands marchés mondiaux que sont la Chine et les USA, il a été fait Commander à titre honorifique par la Royal Navy et voilà qu'il vient de recevoir sur étoile sur le fameux Walk of Fame. Et pas n'importe où: par un joli clin d’œil, elle a été disposée devant le numéro 7007, sur Hollywood Boulevard.

Une distinction qui ne lui a pas fait perdre son sens de l'humour: "Je n’aurais jamais pensé m’entendre dire cela un jour, mais c’est un honneur absolu d’être piétiné à Hollywood ! Me retrouver sur ce trottoir entouré de toutes ces légendes fait de moi un homme très très très heureux."

Puis d'ajouter, à propos de 007: "Tout va me manquer, je pense. A commencer par la collaboration. Heureusement, je vais continuer à travailler et j'aurai beaucoup d'autres beaux jobs, mais ceci est très rare. A l'exception des films Marvel, il n'y a rien d'aussi énorme que ceci. Ce fut un privilège d'y être impliqué."

Les producteurs peuvent se frotter les mains: après un démarrage canon (121 millions $ sur le marché international), No Time to Die devrait faire encore mieux ce week-end, avec des prévisions de 150 millions $ de recettes grâce à sa présentation aux USA.

C'est ce qu'on appelle partir en beauté.