Le réalisateur du Sixième sens n’a pas son pareil pour jouer des faux-semblants et des mystères.



C’est une des grandes injustices du cinéma : les acteurs sont souvent bien plus connus du grand public que les principaux responsables des films dans lesquels ils jouent, à savoir les réalisateurs et les scénaristes. Essayez de citer une dizaine de cinéastes et vous verrez qu’après le nom de quelques monstres sacrés, ce n’est pas si simple d’allonger la liste. Mais il y a fort à parier qu’en dépit d’un patronyme pas des plus simples à mémoriser, M. Night Shyamalan y figure.

(...)