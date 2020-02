Le professeur Bersini, spécialiste de l’AI, analyse les avantages et les dangers de son recours de plus en plus important pour le cinéma ou la musique.

Des Temps modernes à Terminator en passant par Blade Runner, Matrix ou Ex Machina, l’histoire du cinéma regorge de films sur la déshumanisation et la prise de pouvoir des machines. Et pourtant, le monde de l’art dans son ensemble a pris un coup sur la tête lorsque le studio Warner Bros a décidé de recourir à l’intelligence artificielle (AI) pour sélectionner ses projets et estimer leur potentiel financier.

(...)