Morbius devrait sortir le 31 juillet 2020 dans les salles de cinéma belge.

Ce personnage secondaire de l'univers Marvel appartient à l'histoire de Spider-Man. En effet, il fait sa première apparition en 1971 dans le comic book The Amazing Spider-Man. Il est touché par une maladie du sang incurable et extrêmement rare. Pour guérir, il n'a d'autre solution que de se transformer en vampire. Jared Leto campera le personnage principal. La bande annonce semble sombre et torturée:

Ce n'est pas le premier film que Sony Pictures produit et qui est en lien avec Spider-Man. En effet, Venom avait été le premier de cette série. Sony devrait continuer sur cette voie avec Nightwatch, Kraven the Hunter, Black cat, Silver Sable, The Sinister Six ou encore Madame Web.