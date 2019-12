Le dernier opus de la série de film James Bond, No Time To Die, vient de se doter d'une bande-annonce mystérieuse et rythmée.

"Dans No Time To Die, James Bond s'est retiré pour profiter d'une vie tranquille en Jamaïque. Le repos est cependant de courte de durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA vient lui demander son aide. La mission qui lui est confiée consiste à secourir un scientifique qui a été kidnappé. Elle se révélera plus complexe que prévue et elle emmènera Bond sur les traces d'un mystérieux vilain armé d'une dangereuse technologie dernier cri", peut-on lire comme descriptif du trailer.

No Time To Die, qui devrait être le dernier opus avec Daniel Craig en tant qu'espion britannique, conclura l'histoire commencée dans "Skfyfall"