Bob Iger, le PDG de Disney, avait promis de faire le maximum et il a tenu parole : un patient anglais mourant, grand fan de Star Wars, a pu voir The Rise of Skywalker en compagnie de son fils, à l’hôpital.

Le film lui a été apporté sur un ordinateur portable par un employé de la firme. "Je pensais ne pas avoir la possibilité de voir le film que j’attends depuis 1977, a écrit l’homme dont les jours sont comptés. Je n’arrive pas à le croire. La seule manière de vous décrire ceci est de dire que cela doit ressembler à ce qu’on ressent quand on gagne un million de livres."

Un geste qui honore Disney.