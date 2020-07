Sur les 118 plus grands films américains de l’année 2019, 22 d’entre eux contiennent des personnages issus de la communauté LGBTQ+. Un chiffre encourageant et en augmentation par rapport aux données de l’année précédente. Il s’agit même du plus haut taux de représentation jamais atteint, comme le fait remarquer l’association Glaad, attentive aux attaques et discriminations des personnes LGBT dans les médias.

Celle-ci a donc analysé la quantité, la qualité et la diversité des personnages lesbiens, gays, bisexuels, transgenres et queer dans les films diffusés par huit majors du cinéma, de Paramount à Warner Bros. en passant par Walt Disney.

(...)