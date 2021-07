Quels sacrifices ne faut-il pas faire pour le cinéma. Oubliez la longue crinière et la barbe de Jared Leto, l’acteur et chanteur du groupe 30 Seconds To Mars s’affiche désormais avec une calvitie et une moustache. Que les fans se rassurent, ce changement de look s’impose pour le tournage du film House of Gucci dans lequel il incarne Paolo Gucci, le cousin de Maurizio Gucci, le célèbre couturier italien assassiné à Milan le 27 mars 1995 à la demande de son ex-épouse Patrizia Reggiani qu’incarne Lady Gaga. Rencontre avec l’une des personnalités le plus magnétiques du grand écran et de la scène musicale.

Est-il vrai qu’avant de devenir un des acteurs les plus bankables de Hollywood vous avez vécu dans la pauvreté ?

"Disons que je n’ai pas grandi avec des parents qui avaient une aisance financière. Je n’ai jamais connu mon père biologique. Toute mon enfance, je l’ai passée dans une communauté hippie. Nous déménagions constamment au gré des boulots que ma mère décrochait après s’être séparée de mon beau-père.