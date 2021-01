Les prochains mois promettent d’être riches en projets passionnants, délirants et/ou hors normes pour le cinéma de notre plat pays. Et malgré cela, il en est un qui s’annonce encore plus fou que tous les autres, La Dernière Tentation des Belges. Vingt-six ans après La Vie sexuelle des Belges et vingt-quatre ans après Camping Cosmos, Jan Bucquoy termine son tour de Belgique par la Wallonie dans une version revisitée des 1 001 nuits. Accrochez-vous à votre fauteuil, cela va déménager.