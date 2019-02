L’histoire nous réserve des surprises. Souvenez-vous du début des années 80. Paul McCartney enregistre avec Michael Jackson, notamment "The Girl Is Mine", un duo qui figure sur Thriller . À cette occasion, chiffres à l’appui, l’ex-bassiste des Beatles explique au roi de la pop combien posséder les droits d’édition sur des titres ou des catalogues d’artistes est rentable. Il ne se doutait pas que le succès de Thriller permettrait à Michael Jackson d’acquérir, en 1985, contre 47,5 millions $, ceux d’environ 260 chansons des Beatles. Sir Macca s’en est longtemps mordu les doigts car ce n’est qu’en 2017 qu’il est parvenu à conclure un accord au sujet des droits sur l’ensemble de la discographie des Fab Four avec Sony, la major avec qui Bambi s’était acoquiné.

L’histoire se répète en quelque sorte avec l’annonce faite cette semaine. Peter Jackson va réaliser un nouveau film avec les 55 heures d’enregistrements vidéo et les 140 heures de sons audio captées pendant l’enregistrement de Let It Be, le douzième et dernier album des Beatles, enregistré avant Abbey Road mais sorti après, en 1970. En effet, dans les années 60, alors au sommet de leur gloire, les quatre de Liverpool ont tenté d’obtenir, sans succès, les droits du Seigneur des anneaux pour le transposer à l’écran. Les rôles avaient même été distribués : John Lennon devait incarner Gollum, Paul McCartney Frodo et c’est Stanley Kubrick qui devait réaliser le film. C’était sans compter sur le refus catégorique de JRR Tolkien, l’auteur du livre, alors toujours détenteur des droits sur son œuvre, qui ne voulait pas entendre parler des Beatles.

Quel étrange hasard donc d’apprendre que Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des anneaux sorti en 2001, sera aux commandes d’un nouveau film sur les Beatles. Rappelons également qu’il y a déjà eu un long- métrage basé sur l’enregistrement de Let It Be. Sobrement appelé… Let It Be, réalisé par Michael Lindsay-Hogg, il avait remporté l’Oscar de la meilleure bande originale en 1971. À l’époque diffusé dans les cinémas puis commercialisé en cassette VHS au début des années 80, il est, depuis, indisponible. Il devrait à nouveau être proposé en même temps que le film de Peter Jackson.