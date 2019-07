" Trois, deux, un... moteur, action… ça tourne !" À l’entrée de tout nouveaux studios bruxellois gardés secrets, nous croisons des nains qui courent dans tous les sens, un cascadeur balafré, des flamants roses et même… un cochon d’Inde !

Bienvenue sur le dernier jour de tournage complètement déjanté de la nouvelle campagne d’Orange. Laquelle s’est offert un parrain de choix en la personne de notre Jean-Claude Van Damme national, toujours aussi parfaitement drôle (comme dans la série parodique américaine Jean-Claude Van Johnson) lorsqu’il s’agit de jouer l’autodérision. "C’est pour cela que j’ai adoré cette publicité", nous glisse la star belge entre deux prises avec un cobaye qu’il protège dans ses bras, une grosse soufflerie dans les yeux et devant une panoplie de caméras, spots et autres écrans verts. "J’aime bien l’autodérision mais aussi leur approche pleine d’énergie et de passion. Ensuite, ils n’ont pas lésiné sur les moyens. La lumière, les décors, les costumes, ils ont tout fait pour que la pub soit belle. Nous l’avons tournée en plusieurs étapes, dans différents studios et aussi en extérieur."

La mécanique Orange

Vêtu d’un jean, d’un marcel blanc et d’une chemise à fleurs rouges, JCVD est très concentré sur la scène à tourner. À savoir éviter les explosions, météorites et autres débris, debout sur de fausses fusées géantes. En effet, pour les besoins de ce spot TV lancé dès ce vendredi, JCVD surgit d’une (...)