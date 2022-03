Deux ans après la disparition de son doubleur français, l’acteur souffre d’aphasie.

Après avoir survécu à Hans et Simon Gruber, au colonel Stewart et à ses hommes, ce bon vieux John McClane doit définitivement se ranger des bagnoles. Même si un préquel de Die Hard semblait impossible à réaliser, on ne reverra plus jamais l’un des plus célèbres lieutenants de police. " À tous ceux qui soutiennent Bruce, nous tenions à vous informer que notre cher Bruce a eu des problèmes de santé et qu’il a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. "

La star révélée dans les années 80 n’est donc malheureusement pas invincible. Avec cette annonce, c’est clairement la fin de carrière d’une des figures de proue du cinéma d’action, mais pas seulement…