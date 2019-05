Réunir Margot Robbie, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio devant la caméra de Quentin Tarantino est déjà fantastique en soi. Mais les avoir tous juste en face de soi, cela dépasse tout simplement l’entendement. C’est irréel. Un peu comme si les statues de cire du Musée de Madame Tussauds se mettaient soudain à s’animer, prendre chair et parler. Mais pour assister à cet événement, quel chemin de croix. Certains ont fait la file pendant plus de deux heures, compressés comme des saucissons, dans une ambiance surchauffée de stade de foot, pour ne pas nécessairement parvenir à accéder à la cour des miracles.

