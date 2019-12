Plus de 100.000 Belges verront The Rise of Skywalker d’ici dimanche soir.

Contrairement aux États-Unis, personne n’a dormi dans la rue, chez nous, à l’entrée des salles de cinéma une semaine avant la sortie de Star Wars : The Rise of Skywalker. Mais l’engouement était bien palpable dès les premières projections, ce mercredi matin. Certains n’avaient pas hésité à prendre congé toute la journée (42 ans d’attente, ça fatigue…) et à enfiler leur plus beau costume de Jedi ou de stormtrooper pour se rendre dans des cinémas presque exclusivement consacrés à la fin de l’ennealogie.

Salles prises d’assaut

Dire qu’un vent de folie Star Wars a soufflé sur la Belgique tient de l’euphémisme. Rien que dans les Kinepolis, 30 000 places avaient été réservées pour mercredi. Un chiffre que quasiment aucun film belge ne parvient à atteindre sur l’ensemble de sa carrière… "C’était le score pour la première journée des Derniers Jedi, mais cette fois, on va le battre, puisque de nombreux spectateurs passent aux caisses juste avant la séance", explique Anneleen Van Troos, la porte-parole du groupe.

Dans les salles UGC, rien que mercredi matin et après-midi (or, c’est le soir que la foule est la plus nombreuse), 10.232 spectateurs sont venus voir The Rise of Skywalker. Un résultat hors norme.

Et ce week-end, ce sera encore bien plus chaud. "Nous comptons déjà 75 000 réservations pour la première semaine, ce qui est énorme", conclut Anneleen Van Troos. "Et il faut en ajouter 10 000 pour les marathons des 21 et 29 décembre." À titre de comparaison, il n’y en avait "que" 50 000 pour La reine des neiges 2. Les parents qui ont vécu la cohue pour Anna et Elsa savent à quoi s’attendre.