Arte frappe très fort ce dimanche soir. Avec La grande évasion, le chef-d’œuvre de John Sturges, puis le portrait d’un de ses interprètes les plus emblématiques, Charles Bronson, dans un documentaire intitulé “Le génie du mâle”. Un jeu de mots qui en dit long sur la personnalité. Ni très grand (1,74 m) ni très costaud (75 kg), ce fils d’immigrés lituaniens a longtemps incarné la virilité à Hollywood, avec sa mâchoire coupée à la serpe et ses yeux perçants. Le look parfait du gros dur pas causant.

Une image qui lui convenait bien. Il faut dire qu’avant de percer dans les studios, l’adolescent qui s’appelait encore Charles Buchinsky avait été arrêté deux fois, pour violence et pour cambriolage. Puis, il a travaillé comme mineur dans une mine à charbon, travailleur saisonnier et maçon. Tout en ayant la certitude de devenir un jour une star d’Hollywood. Une conviction qui l’amène à changer de patronyme. À Hollywood, après la guerre, porter un nom slave peut fermer des portes. Alors, avec sa femme, il arpente les rues de Los Angeles à la recherche d’une nouvelle identité. Devant la porte des studios de la Paramount apparaît un panneau indiquant Bronson Gate. Cela commence par la même lettre et cela fait terriblement américain. Son épouse lui demande ce qu’il en pense. Il se contente de répondre “Yep”. Dans le genre pas bavard, il était très fort…

Ce n’est pas un hasard s’il a imposé sa présence dans des rôles très durs, comme dans Il était une fois dans l’Ouest, Les sept mercenaires, Les douze salopards, Pancho Villa, Adieu l’ami et, évidemment Un justicier dans la ville. “Je peux être un vrai salopard dans la vie, parfois. Je ne dis pas que je triche ou que je vole, mais je suis dur avec les gens. Je peux parfois me tromper, qui sait ?”

Parler de lui, ce n’était pas son truc. De ses rôles non plus, d’ailleurs. Il préférait expliquer à John Sturges comment on creusait réellement une galerie pour La grande évasion que d’expliquer comment il jouait. Cela ne l’intéressait pas. “Je ne parle jamais de la philosophie des films”, lâchait-il en quelques mots. Le seul moment où il devenait bavard, c’est en évoquant sa véritable passion, la peinture. Une personnalité étonnante, à (re) découvrir sur Arte.