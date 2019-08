Les yeux des cinéphiles vont briller les 30 septembre et 1er octobre prochains, lors de la mise aux enchères à Londres, par la société Prop Store, de 900 memorabilia. Car quelques objets mythiques du 7e art se retrouvent parmi les lots.

À commencer par la hache utilisée par Jack Nicholson dans Shining. Double frisson garanti pour le futur acheteur : en contemplant l’objet qui a terrifié le monde entier en 1980 et en sortant les liasses du portefeuille pour l’acquérir. Selon les estimations, la hache vaudrait 66 000 €.

Il ne s’agira pas du souvenir le plus onéreux proposé à la vente. Un casque de stormtrooper (198 000 €), la cape de Batman (132 000 €), le sabre laser de Samuel L. Jackson dans Star Wars : la revanche des Sith (110 000 €), la sainte grenade de Monty Python, sacré Graal (110 000 €), un Alien de 1979 (77 000 €) ou le costume de Spock dans Star Trek (77 000 €) devraient faire exploser la banque.

À l’autre bout de l’échelle des prix, on retrouve un ticket d’or de Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie (330 €) et un celluloïd de Jurassic Park (660 €).

L’ensemble devrait rapporter environ sept millions d’euros. D’évidence, la nostalgie a un prix.