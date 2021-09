La première chose qui frappe chez André Dussollier, c’est sa voix. Chaude, espiègle, apaisante, familière. Et pour cause : depuis 50 ans, elle nous accompagne de film en film. Certes, les cheveux ont blanchi, les traits sont un peu plus tirés, mais son timbre et sa bonne humeur n’ont pas changé. Même lorsqu’il s’agit de défendre un film sur l’euthanasie comme Tout s’est bien passé de François Ozon.

"Jouer un homme en fin de vie, qui subit un AVC et se retrouve incontinent, cela me ravit, explique-t-il. Je suis né en tant qu’acteur dans les années 70, et quand je voyais les comédiens américains se métamorphoser d’un rôle à l’autre, je me disais que c’est ça qui est plaisant. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux que ce rôle."