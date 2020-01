Il a failli ruiner la Fox en 1967 et devrait faire perdre 100 millions $ à Universal en 2020.

Le Dr Dolittle possède un don. Celui de parler aux animaux. Mais, hélas pour lui, cela ne se révèle pas très lucratif. Et peut même se transformer en gouffre financier pour les studios de cinéma.

En 1967, la Fox est persuadée que le bon docteur allait lui rapporter une fortune. Elle alloue donc un budget, colossal pour l’époque, de 6 millions $ pour engager le réalisateur Richard Fleischer (Viking, 20 000 lieues sous les mers) et la star Rex Harrison. Mais le tournage vire au cauchemar : la plupart des 1 300 animaux ne sont pas autorisés à entrer en Angleterre, la girafe décède, la pluie retarde les prises de vue. Résultat : le budget triple. Pire : des accusations de racisme minent la promo. Le film, qui doit au moins rapporter 31 millions $ pour entrer dans ses frais, n’en engrange que 16. Dans le même temps, le merchandising fait perdre 200 millions $. La Fox se retrouve au bord de la faillite.

Cinquante-trois ans plus tard, l’histoire se répète partiellement. Convaincu de pouvoir reproduire le succès de 1998 en remplaçant Eddie Murphy par le très populaire et "ironmanesque" Robert Downey Jr, Universal débloque 175 millions $ (hors frais de marketing) pour une nouvelle aventure du médecin. Les remakes du Roi Lion et du Livre de la jungle l’ont démontré : les animaux en images de synthèse attirent la grande foule au cinéma.

Mais voilà, comparaison n’est pas raison. Descendu par la critique, le film est boudé par le public. Dans le monde, il ne rapporte "que" 56 millions $. Or, le premier week-end est capital. Le voyage du Dr Dolittle devrait donc laisser un trou d’au moins 100 millions $ et s’impose déjà comme un des gros flops de 2020.