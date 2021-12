. Voilà comment Tom Cruise présentait, voici quelques mois, son saut dans le vide à moto réalisé pour les besoins de. Un avis qu’il ne partage sans doute déjà plus. Alors que le blockbuster a été déprogrammé au 28 septembre 2022, le réalisateur Christopher McQuarrie l’a déjà embarqué sur le tournage du volet suivant, dont la sortie en salle est déjà prévue le 5 juillet 2023. Avec une sacrée frayeur à la clef.

Même s’il apprécie les cascades audacieuses, Tom Cruise a dû tirer une drôle de tête lorsque le cinéaste lui a annoncé qu’il allait devoir se tenir debout sur un biplan (jaune, mais ce n’est pas ça qui a dû le plus le rebuter…) de 1941 qui va ensuite se retourner sur lui-même, à plus de 2.000 pieds (environ 600 m d’altitude). Un cascade répétée dans le ciel américain et déjà immortalisée par des paparazzi. Il pilote lui-même le petit Boeing B75N1 Stearman, puis quitte le cockpit alors que le zinc vole à l’envers. Il se met ensuite debout, bien harnaché, évidemment, et l’avion se retourne, le laissant la tête en bas, juste au-dessus d’un autre avion.

Une répétition à très haut risque, évoquée lors du Graham Norton Show : "Je suis un acteur très physique et j’adore les cascades. J’étudie, je m’entraîne et je prends énormément de temps pour tout comprendre. Mais je me suis brisé pas mal d’os. La première fois que je tente une cascade, c’est éprouvant nerveusement, mais aussi exaltant. D’ailleurs, on m’a déjà dit plusieurs fois durant les tournages de cascades d’arrêter de sourire !"

Pour rappel, Tom Cruise fêtera son soixantième anniversaire le 3 juillet 2022. Ses amis vont devoir se creuser la tête pour lui offrir d’autres sensations fortes pour l’occasion.