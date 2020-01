En plus des traditionnels embouteillages, on peut s’attendre à de grosses manifestations à Paris, le 28 février prochain, devant la salle Pleyel. Malgré les polémiques et les appels au boycott de contestataires très remontés, le film de Roman Polanski, J’accuse (excellent, par ailleurs) est en effet arrivé en tête des nominations pour la prochaine cérémonie des César.

(...)