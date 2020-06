On a trouvé la toute première actrice que les compagnies d’assurances accepteraient de couvrir contre le Covid-19. Elle s’appelle Érica. Et ne craint pas le coronavirus, puisqu’il s’agit d’un robot. Mais pas n’importe lequel. Un androïde doté de l’intelligence artificielle, auquel ses concepteurs ont donné des cours d’art dramatique. Objectif : la préparer à jouer dans b, un film de science-fiction et d’action à grand spectacle cofinancé par une société belge, Happy Moon Productions.