Cinéma: avec des productions à l’arrêt complet, la reprise s’annonce complexe pour le 7e Art en Belgique francophone.

Directeur de la société Frakas Productions (Girl ou Atlantique notamment) et président de l’Union des producteurs de films francophones (UPFF), Jean-Yves Roubin pose le sombre diagnostic de la production belge. L’UPFF représente environ 80 % de la production d’initiative belge francophone, en fiction et également une bonne part des documentaires produits hors ateliers. Et l’avenir à court et moyen terme n’est guère brillant.