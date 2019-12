Le carton annoncé à sa sortie se confirme: la Reine des Neiges 2 a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes, quatre semaines après sa sortie. Une année record pour Disney... qui peut encore s'attendre à exploser tous les chiffres avec la sortie de l'épisode IX de Star Wars !

La Reine des Neiges 2 est le sixième film Disney à réaliser cet exploit, rien qu'en 2019. Cette année, Disney était sur tous les fronts avec Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4 et Le Roi Lion.

En 2019, le studio a donc enregistré plus de 10 milliards de dollars de recettes, une première dans l'histoire d'Hollywood. Tout ça, alors que le dernier épisode de Star Wars, "L'Ascension de Skywalker", sort dans les salles ce mercredi 18 décembre. Et risque bien d'être l'épisode le plus lucratif de toute la saga...