Tous ceux qui espéraient être "libérés, délivrés" des chansons entêtantes de la Reine des neiges vont en être pour leurs frais. La suite des aventures d'Anna, Elsa, Olaf, Sven et Kristoff suscite un engouement inégalé tout autour de la planète. Pour son démarrage, La Reine des neiges 2 a rapporté 350 millions de dollars dans le monde, pulvérisant le record du Roi Lion et ses 249 millions de dollars. Soit près d'un tiers des recettes de La Reine des neiges (le premier) en cinq petites journées à peine. Hallucinant.

La Belgique n'a pas échappé au phénomène glaçant. Depuis mercredi 20 novembre, cette suite a attiré 235.000 spectateurs dans 174 salles de cinéma (selon nos estimations, cela représente environ 1,9 million d'euros). Un record de tous les temps pour un film d'animation. De quoi donner un sérieux coup de froid aux Minions, qui trônaient jusqu'à présent en tête de cette catégorie avec 192.000 entrées en cinq jours (soit 1,5 million d'euros).

Et ce n'est probablement qu'un début. Comme on le disait dans Game of Thrones, l'hiver arrive. Et la Reine des neiges devrait en profiter pour étendre son royaume sur tout le box-office.