C’est en tout cas ce que la deuxième bande-annonce de la suite des aventures d’Elsa et Anna laisse présager.

Un bois enchanté y est en effet évoqué et le paysage de fleurs mauves qui apparaît à l’écran rappelle aux Belges les jacinthes sauvages bleues qui font la fierté de notre patrimoine brabançon chaque printemps. L’histoire du film d’animation de Disney se déroule évidemment au royaume d’Arendelle et non au royaume de Belgique, mais la ressemblance avec le bois de Hal y est frappante. Et n’a pas échappé aux observateurs du plat pays. Verdict dans les salles le 20 novembre.