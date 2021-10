Bonne nouvelle pour tous les fans de Toy Story, qui croyaient avoir définitivement dit adieu à leurs jouets favoris de cinéma : contrairement à ce qui avait été annoncé, la saga n’est pas terminée. Pixar a mis en chantier un spin-off, centré uniquement sur le passé de Buzz l’Éclair, bien décidé à découvrir l’infini et au-delà. Une mission qui se prépare au sein de Star Command, car ne devient pas ranger de l’espace qui veut.

"Quand nous avons créé le premier Toy Story, Buzz l’Éclair a été dessiné dans l’idée que c’était un jouet basé sur un personnage vraiment cool d’un blockbuster épique, explique Pete Docter, le boss de Pixar. Eh bien, toutes ces années plus tard, nous avons décidé de tourner ce film-là."

Le réalisateur Angus MacLane s’est montré un rien plus explicite : "Le projet est né après Le monde de Dory. J’ai toujours été très attaché à Buzz, un personnage que j’aime vraiment animer. En tant que fan de science-fiction, je m’étais toujours demandé quelle aventure serait amusante et appropriée pour lui, surtout en trois dimensions. Le genre de film de science-fiction que nous aimions tous en tant qu’enfants et que nous adorions toujours… quand on a reçu l’accord pour le projet, voici cinq ans et demi. Ce n’était pas trop compliqué de garder le secret, nous sommes entraînés à ne rien dire. C’était plus difficile avec le covid, parce que mes enfants ne savaient pas sur quoi je travaillais et ils disaient : Je pense avoir vu Buzz l’Éclair. C’était quoi ? Mais je suis parvenu à garder le secret."

Grande nouveauté : la voix originale ne sera pas composée par Tim Allen, mais par Luke Evans. "L’expression C’est un rêve devenu réalité est souvent employée, mais elle n’a jamais eu autant de sens dans ma vie, explique-t-il. Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime profondément les films d’animation. Je n’en reviens pas d’être intégré à la famille Pixar et de travailler avec tous ces artistes qui racontent les histoires comme personne d’autre. Les regarder travailler, c’est juste magique. Je dois me pincer. Et soyons clair : ce n'est pas l’histoire de Buzz l'Éclair le jouet mais l'histoire d'origine du Buzz l'Éclair humain dont le jouet est inspiré."

Le film est attendu sur les écrans le 17 juin 2022. En attendant, la bande-annonce vient déjà d’être présentée, accompagnée de la chanson Starman de David Bowie. Cela s’annonce prometteur.