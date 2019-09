Cinéma Cara Delevingne, au côté d’Orlando Bloom, est à l’affiche de, pour la plateforme d’Amazon.

Elle a été un mannequin très hot et fait, sur papier glacé, la couverture des plus grands magazines féminins. Reconvertie avec succès dans le cinéma, Cara Delevingne n’a pourtant pas toujours affiché un sourire radieux. La jeune star, qui a longtemps été dépressive pendant son adolescence, nous explique d’ailleurs comment elle s’y est prise pour chasser les idées noires ! En attendant, chapitre actu, elle est au générique de Carnival Row, la nouvelle série d’Amazon où créatures fantastiques et humaines cohabitent. La starlette britannique y incarne une héroïne ailée qui tombe amoureuse d’un officier de police au charme indéniable joué par Orlando Bloom…

