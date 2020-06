Dans une interview à Première, Stéfi Celma évoque une rumeur qui va exciter les fans.

Pour sa dernière saison, la série Dix pour cent s’est offert un casting de stars : Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc avec Tony Parker, Mimi Mathy, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Jean Reno et, surtout, Sigourney Weaver. Et pourtant, ce final en beauté laisse un petit goût de trop peu à l’une des actrices récurrentes, Stéfi Celma, alias Sofia Leprince à l’écran.

"On a des beaux invités, de nouveau, mais cette dernière saison, c’était un peu particulier, déclare-t-elle dans une interview au magazine de cinéma Première. Le Covid est arrivé, on n’a pas eu de fête de fin de tournage, donc, pour nous, c’est comme si ce n’était pas la fin (rire). On va réaliser que c’est la fin quand cela va être diffusé et qu’on va nous dire qu’on n’y retourne pas l’année prochaine."

Et de préciser ensuite : "On n’a pas pu fêter ça dignement. Donc, il y a une petite frustration. Mais on se dit que c’est peut-être le destin. Peut-être qu’il y aura autre chose."

Quoi exactement ? "Il y en a qui parlent de le présenter sous une autre forme. Peut-être en faire un film ou quelque chose… On garde espoir. Nous, on répond présent, c’est sûr."

Elle vient d’en redonner aux admirateurs de la série, qui attendent impatiemment le mois d’octobre pour découvrir les ultimes épisodes.