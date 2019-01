Acteur très populaire, Guillaume Canet mène également de front une carrière de réalisateur à succès, entamée avec Mon idole en 2002, suivi, quatre ans plus tard, de Ne le dis à personne, qui lui avait valu le César du meilleur réalisateur.



En 2010, Les Petits Mouchoirs connaissait ensuite un immense succès en France, avec près de 5,5 millions d’entrées. Dix ans plus tard, Canet a réuni toute sa petite bande (François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte…) pour une suite, Nous finirons ensemble, dont la sortie est prévue le 1er mai prochain.

Comme dans Doubles vies d’Assayas, il sera question du besoin de se reconnecter, mais aussi de la camaraderie, même si celle-ci peut être trompeuse… "Dans mon nouveau film, c’est plutôt le fait qu’on peut passer deux semaines de vacances avec des amis et s’amuser, mais sans réellement se parler. On peut parler pendant des heures avec quelqu’un sans lui dire quoi que ce soit. C’est effrayant de voir combien les gens ne se parlent plus. Parfois, tu rencontres quelqu’un dans la rue et c’est : ‘Oh salut ! Comment ça va ? Je t’envoie un message, hein…’ Et on en vient à avoir une conversation par téléphone interposé alors qu’on aurait pu se parler cinq minutes face à face", se lamente Guillaume Canet.

Le réalisateur se désole aussi de la façon dont on consomme le cinéma aujourd’hui. Il raconte ainsi une scène vécue dans un avion, où le passager devant lui regardait un film… dans lequel il jouait. "Au moment de la scène de la grande révélation, il était en train de manger, d’envoyer des textos, de demander du vin à l’hôtesse. Et ce sans même faire pause ! Et il a continué le film jusqu’à la fin sans revenir en arrière. J’étais totalement déprimé de voir ça…"