C’est une anecdote assez cocasse et totalement méconnue que vient de révéler Elijah Wood dans le podcast Armchair Expert. Dans un premier temps, les droits d’adaptation du Seigneur des anneaux avaient été achetés par Harvey Weinstein et sa société, Miramax. Mais rapidement, Peter Jackson se rend compte que le producteur et lui ne sont pas du tout sur la même longueur d’ondes concernant le projet. Il demande donc l’autorisation de de pouvoir revendre le projet à un autre studio qui serait plus en phase avec sa vision de l’histoire.

"Miramax n’a accepté qu’à deux condition, précise l’interprète de Frodon. Un : que l’affaire soit conclue avant la fin du week-end. Deux : le studio doit accepter de tourner les trois films d’un seul coup."

Tout le monde refuse. Sauf New Line. "Un risque hallucinant, précise Elijah Wood. Miramax pensait qu’il n’y avait aucune chance que cela se produise."

Au moment du tournage, Peter Jackson s’est vengé à sa manière. "Un des masques des Orques -je m’en souviens parfaitement- a été réalisé de telle sorte de ressembler à Harvey Weinstein, en une sorte de Fuck you !", conclut l’acteur.

Amusant et pas bien méchant, finalement.