58 ans. La voiture bleue utilisée pour le film a déjà plus d’un demi-siècle mais est toujours en bon état. La Oldsmobile cabriolet Cutlass de 1963, dans laquelle paradent Louis de Funès et ses acolytes à la fin du film "Le Gendarme de Saint-Tropez", cherchait il y a peu un nouveau propriétaire.

La voiture a été mise en vente par un garage près de Lyon, via un particulier, sur le site Leboncoin, attisant directement la curiosité des cinéphiles. "J’ai déjà reçu des propositions quelques heures après la mise en ligne de l’annonce, racontait Stéphane, le gérant du garage, au quotidien Le Parisien. C’est un modèle rare avec un moteur V8 en aluminium et non en fonte et des trains avant et arrière articulés."

Seule la carrosserie du bolide (blanche à l’origine) a été repeinte en bleu clair et affiche 108 500km au compteur, mais l’annonce l’assure : "Elle est saine, mécanique révisée et superbe sonorité."

Le prix avait été fixé à environ 28.000 euros, et il n’aura suffi que d’une semaine pour qu’un acheteur, un passionné originaire de Saint-Malo en Bretagne, trouve son bonheur. "Quand j'ai vu l'annonce pour la voiture, j'ai craqué, le gendarme de Saint-Tropez, c'est une partie de mon enfance !", avoue-t-il.