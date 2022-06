Selon Deadline, Lady Gaga pourrait bien prendre la place de Margot Robbie et donc le rôle de Harley Quinn dans la suite du. D'après le site, l'artiste est en négociations pour obtenir le rôle de la fiancée du Joker dans, la comédie musicale qui fait office de suite au premier opus de Todd Phillips.

Le réalisateur avait révélé la semaine passée que le scénario de cette suite était bouclé, et Joaquin Phoenix reprendrait son rôle de Joker.

Il faut maintenant attendre de voir si Todd Phillips choisira réellement Lady Gaga, déjà superstar du grand écran (notamment dans "A star is born" et "House of Gucci").