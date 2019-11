Depuis sa nomination aux Oscars pour sa performance dans A Star Is Born, tous les producteurs courtisent Lady Gaga afin de lui faire prolonger son expérience cinématographique. Il faut croire que Ridley Scott s’est montré le plus convaincant à ce petit jeu. Selon le site Deadline, elle lui a donné son accord pour tenir le rôle principal de son adaptation du livre de Sara Gay Forden, La saga Gucci - Du luxe au meurtre, de la création à la guerre boursière.

Son rôle ? Celui de Patrizia Reggiani, l’épouse trompée de Maurizio Gucci, l’homme à la tête de l’empire en 1995 lorsqu’il est abattu par un tueur à gages. Pendant deux ans, les enquêteurs buttent sur les jeux de pouvoir au sein de la société, les jalousies, les transformations organisationnelles. Ils finissent pourtant par arrêter Patrizia Reggiani, condamnée un an plus tard à 29 ans de prison. Dans les médias, elle est aussitôt surnommée The Black Widow , la Veuve noire.

Ses deux filles ont vainement tenté de faire réduire la peine, au prétexte qu’elle avait été opérée d’une tumeur au cerveau, responsable selon elles de ses comportements. Interrogée en 2016, elle déclara : "Si je pouvais revoir Maurizio, je lui dirais que je l’aime. C’est la personne qui compte le plus au monde pour moi." Le journaliste lui a alors demandé ce qu’elle croyait qu’il répondrait. "Je pense qu’il dirait que les sentiments ne sont pas réciproques."

Tous les ingrédients d’une histoire touchante, interpellante, sont en place. Lady Gaga sera donc très attendue dans ce projet qui n’a pour l’instant pas encore de date de tournage annoncée.