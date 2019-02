Comme de très nombreuses stars, Lambert Wilson ne se prête pas de bon cœur au jeu des selfies. "Généralement, ce qui m’offusque, c’est que la personne qui veut faire un selfie avec vous donne l’appareil photo à une personne qui passe, a-t-il déclaré à On n’est pas couché. C’est deux fois grossier. Il vous salue à peine et il ne demande même pas l’autorisation à la personne qui se trouve être de passage." Vous voilà prévenu si vous voulez être immortalisé à ses côtés : un petit mot gentil et poli ne fait jamais de tort à personne.