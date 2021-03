"J’ai énormément hésité à faire du cinéma", confie Laurent de Funès, fils de Daniel de Funès. "Le cinéma, c’est très compliqué car il y a toujours ce regard pesant. On n’y échappe pas. Même si je fais des rôles dramatiques, on va me comparer. Même si on ne trouve aucune ressemblance avec mon grand-père, on finira par me le reprocher. S’il y a trop de ressemblance aussi. Alors il faut se laisser aller et surtout jouer naturel. Ou alors un rôle de composition, un peu comme pour ce film-ci. Car cela me permet d’échapper à tout ça. " Et il ajoute : "Mon grand-père est intouchable. Si j’ai déjà une carrière sympathique et modeste, et que je donne du plaisir aux gens, j’en serais ravi car j’aime jouer."