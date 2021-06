Si vous avez aimé Le prénom, comédie délicieusement inspirée aux dialogues mordants et aux situations incongrues, alors, ce mercredi, sort un film qui pourrait bien vous dérider pendant une heure et demie. Le discours dévoile les états d’âme, les frustrations et les blocages d’Adrien (Benjamin Lavernhe), éternel adolescent dont la vie de couple est en train de couler à pic et qui s’ennuie à mourir dans des dîners de famille réglés comme du papier à musique. Un cauchemar où tout le monde semble se répéter de semaine en semaine, à propos des plats, de la politique ou du travail. Mais voilà, pour une fois, il y a du changement. Et pas vraiment celui qu’espérait Adrien : son beau-frère lui demande d’écrire un discours pour son futur mariage.