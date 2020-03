Enfin une bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones, en pleine déprime "coronavurisienne". Leur auteur préféré, George R.R. Martin, est (enfin) en train d’écrire le sixième volet de la saga, neuf ans après la sortie du cinquième opus, A Dance with Dragons. "Pour ceux qui pourraient être inquiets pour moi personnellement, oui, je suis conscient d’appartenir à la partie la plus vulnérable de la population, étant donné mon âge et mon état physique, écrit-il sur son site officiel, georgerrmartin.com. Mais je me sens bien pour le moment et nous évoquons toutes les précautions pertinentes. Je suis seul dans un lieu lointain et isolé, je ne me rends pas en ville ni ne rencontre personne. Pour vous dire la vérité, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, écrivant tous les jours. La situation est assez sinistre dans les Sept Royaumes… mais peut-être pas aussi sombre qu’elle pourrait le devenir ici."

Tout cela ne respire pas l’optimisme. Mais personne ne s’attendait à ce que The Winds of Winter soit un roman à l’eau de rose.

P.L.